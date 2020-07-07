Biraz saygı lütfen

Antalya'da etkili olan yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşlar büyük bir ayıba imza attı. Sahildeki 'Engelsiz Plaj' kendini bilmezler tarafından işgal edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içinde özel yürüyüş platformları, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullanması dikkat çekti. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu. Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenlerin park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alana park etti.Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, engelliler plajının platformunun dezavantajlılar için özel tasarlandığını ve engelli olmayanların işgal etmesinin yanlış bir davranış olduğunu vurguladı. Tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanan birinin bu platformdan denize girdiğini belirten Karavural, "Engelliler Plajı Türkiye'nin donanımlı ve dezavantajlıların denize girdiği tek yer. Burayı sadece bizler değil yurtdışından gelen engellilerde kullanıyor. Normal sağlıklı insanlar her noktadan denize girebilir. Biz giremiyoruz. İnsanlar saygılı olsun. Lütfen biraz duyarlı olunsun" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki plajda bir tek görevlinin olmaması ise dikkat çekti.