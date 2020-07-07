İlk 500’de 8 Antalyalı var

TÜRKİYE'NİN en büyük 500 şirketinin listelendiği 'Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 2019 sonuçlarına göre, Antalya merkezli 8 şirket en büyükler arasına girmeyi başardı. Batı Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'nın yanı sıra Burdur'dan da bir firma listede yer buldu. Turizm sektöründeki Antalya ağırlı, ilk 500 listesine de yansıdı. Listeye 40'ıncı sıradan giren Sunexpress Antalya birincisi oldu. Şirket 4 bin 164 çalışan ve 7 milyar 124 milyon TL net satış ve bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında artış kaydetti. Şirket 5 milyar 950 milyon liralık ihracatıyla da Türkiye'de 13'üncü oldu. DEVLER LİSTESİAntalya ikincisi ise listeye 111'inci sıradan giren IATI oldu. Bir önceki yıla oranla satışlarını yüzde 47.8 artıran şirket, 1 milyar 848 milyon liralık ihracatla da Türkiye 48'incisi oldu. Listede Kilit Global 136'ncı, AKEDAŞ 162'nci, Galeri Kristal 248'inci, Adopen 269'uncu, Ankutsan 470'inci ve CW Enerji de 493'üncü oldu. Burdur'da As Çimento da listeye 481'inci sıradan girdi.