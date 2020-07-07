Tarihin buluşma noktası

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki tarihe damga vurmuş birçok ismin ayak bastığı Patara Antik Kenti, ziyaretçilerine unutulmaz bir tarih yolculuğu yaptırıyor. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle antik kente olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.Patara'nın, limanı nedeniyle tarihe adeta damga vurmuş bir kent olduğuna dikkati çeken Işık, bu nedenle buraya, tarihte ismi sıkça duyulan birçok ünlü ismin ayak bastığını anlattı.Antik kente gelen ilk önemli ismin Hitit kralı 4'üncü Tuthaliya olduğunu anlatan Işık, "Büyük İskender, bütün Likya'yı fethediyor. Karadan geldiği ordusuyla Patara Limanı'nı ele geçirmek istiyor. Burada yaptığımız kazılarda üzerinde 'İskender'e aitim' yazılı bronzdan sapan mermisi bulduk. Sapan mermisi çevresinde de yangın izleri vardı. Bunlar garnizonun, Likya'nın çoğunluğunu savaşmadan ele geçiren Büyük İskender'e karşı koyduğu anlaşılıyor" diye konuştu. Işık, yolu Patara'dan geçen isimler arasında Hannibal'dan Brutus'a, Aziz Nikolaos'tan Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Cem'e kadar önemli isimler olduğunu anlattı.Işık, "Hannibal da Roma'dan kaçarak Patara'ya sığınıyor. Anadolu'dan Roma'ya karşı bayrak açan Mithridates de Patara'ya ayak basıyor. Sezar'ın katillerinden Brutus de Patara'da bulunan ünlü isimler arasında yer alıyor" dedi.