178 yeni Alanyalı ziyaret edildi

ANTALYA Alanya Belediyesi'nin şehre yeni taşınan vatandaşlar ile güçlü sosyal ve kültürel bağlar kurmak adına başlattığı 'Hoş geldin komşum' projesiyle bugüne kadar 178 aileye ulaşıldı. 28 Ocak 2020'de başlayan projeyle şehre yeni taşınan vatandaşların yalnızlık hissini paylaşmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek hedefleniyor.Ziyaret edilen ailelere içerisinde 2 fincan, Alanya haritası, kahve paketi ve Alanya'daki önemli kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim numaraları gibi çeşitli hediye ve bilgilendirme ürünlerinin bulunduğu 'Hoş geldin komşum' hediye paketleri de ulaştırılmaya devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızın gönlünde hoş bir seda bırakmak, taşınmak gibi meşakkatli bir sürecin ardından yanlarında olduğumuzu hissettirmek için başlattığımız bu proje ile gönül köprüleri kurmak istiyoruz" diye konuştu.