Alanya’da 8. dev randevu

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı, bugün saat 21.00'de kendi evinde konuk edecek. Turuncu yeşilliler 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla ligde 7'nci sırada yer alıyor. İlk 5 iddiasını sürdüren Şimşekler, Galatasaray, ile Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. 6 kez sarı kırmızılılar kazanırken 1 maçı turuncu yeşilliler kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.A.Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Djalma ile sarı kart cezalısı Welinton bugünkü maçta sahadaki yerlerini alamayacak. Galatasaray'da ise kırmızı kart cezalısı Feghouli ile sarı kart gören Marcelo ile Saracchi cezalı.Bu önemli mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.Alanyaspor'un muhtemel 11'i Marafona, Ceyhun, Efecan, Salih Uçan,Cisse, Fernandes, Bakasetas, N'Sakala, Juan Fran, Tzavellas, Caulker. Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise Okan, Mariano, Linnes, Donk, Marcao, Şener, Belhanda, Ömer, Taylan, Sekidika, Emre.ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve Asbaşkan Bilal Gömeç, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevine atanan Emre Kıldırgıcı'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Birlikte Alanya'da spor alanında güzel işlere imza atacağız. Yeni görevinizç hayırlı olsun" dedi.