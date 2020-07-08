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’ya nem çöktü

’da hava sıcaklığı ile gelen nem bulutları şehrin üzerine kabus gibi çöktü. Uzmanlar kalp hastalarını uyardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Antalya’ya nem çöktü
ANTALYA'DA gölgede 37-38 derece olan hava sıcaklığına yüzde 75 oranında nem eklenince hissedilen sıcaklık 43-45 dereceye kadar yükseldi. İnsanlar nefes alıp vermekte zorlandı. Nemli havadan bunalanlar soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Şehrin üzerine nem bulutlarının çömçesi ile Antalya Körfezini kucaklayan Beydağları ortadan kayboldu. Limanda bekleyen kuru yük gemilerinin görülmesi imkansız hale geldi.

GECE BİLE 30'UN ÜZERİNDE
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede nemli havanın 2 gün daha etkili olacağını söyledi. Perşembe gününden itibaren nemli havanın yerini Afrika sıcağına bırakacağını belirten uzmanlar, "Önümüzdeki hafta Antalya'da rekor sıcaklıkları göreceğiz. Gece hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıkacak" dedi. Uzmanlar nemli ve sıcak havalarda kalp, tansiyon ve diyaliz hastalarının sabah saat 10.00- 17.00 arasında dışarı çıkmamaları için uyardı.
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Antalya’ya nem çöktü
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