Antalya’ya nem çöktü

ANTALYA'DA gölgede 37-38 derece olan hava sıcaklığına yüzde 75 oranında nem eklenince hissedilen sıcaklık 43-45 dereceye kadar yükseldi. İnsanlar nefes alıp vermekte zorlandı. Nemli havadan bunalanlar soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Şehrin üzerine nem bulutlarının çömçesi ile Antalya Körfezini kucaklayan Beydağları ortadan kayboldu. Limanda bekleyen kuru yük gemilerinin görülmesi imkansız hale geldi.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede nemli havanın 2 gün daha etkili olacağını söyledi. Perşembe gününden itibaren nemli havanın yerini Afrika sıcağına bırakacağını belirten uzmanlar, "Önümüzdeki hafta Antalya'da rekor sıcaklıkları göreceğiz. Gece hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıkacak" dedi. Uzmanlar nemli ve sıcak havalarda kalp, tansiyon ve diyaliz hastalarının sabah saat 10.00- 17.00 arasında dışarı çıkmamaları için uyardı.