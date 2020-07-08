Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Ekmeğini adeta taştan çıkarıyor

Ekmeğini adeta taştan çıkarıyor

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Ekmeğini adeta taştan çıkarıyor
ANTALYA'DA, 30 yıldır taş üretim tesisi işleten İzzet Demir, tesisinde 50 çeşit taş üretiyor. Ürettiği taşların hammaddesini Van'ın Erçiş ilçesinden getiren Demir, tesislerinde taşları işliyor. Tesislerde kültür tuğlası, patlatma taş, iza kayrak taşlar, tepik ve Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiği wash betonu gibi 50 çeşit taşın üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 10 bin metrekare taşı işlediklerini açıklayan Demir, "Bu taşları Afrika ülkelerinden Almanya'ya, İtalya'dan Azerbaycan'a kadar farklı ülkelere gönderiyoruz. İhracatımız 1 milyon TL" ifadelerini kullandı.

LÜKS OTELİN TAŞI BİLE ALTIN
Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Otel'de kullanılan ve fazla kalan doğal taşları yaklaşık 500 bin TL'ye aldığını söyleyen Demir, bu taşların işlenerek tekrar satacağını belirtti. Demir, "Afrika'dan otelde kullanılmak üzere gelmiş, ama fazla kalınca kullanılamayan 50 bin metrekare taşı aldım. Avrupa'ya ihraç edeceğim" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekmeğini adeta taştan çıkarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA