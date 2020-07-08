Ekmeğini adeta taştan çıkarıyor

ANTALYA'DA, 30 yıldır taş üretim tesisi işleten İzzet Demir, tesisinde 50 çeşit taş üretiyor. Ürettiği taşların hammaddesini Van'ın Erçiş ilçesinden getiren Demir, tesislerinde taşları işliyor. Tesislerde kültür tuğlası, patlatma taş, iza kayrak taşlar, tepik ve Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiği wash betonu gibi 50 çeşit taşın üretimi gerçekleştiriliyor. Yılda 10 bin metrekare taşı işlediklerini açıklayan Demir, "Bu taşları Afrika ülkelerinden Almanya'ya, İtalya'dan Azerbaycan'a kadar farklı ülkelere gönderiyoruz. İhracatımız 1 milyon TL" ifadelerini kullandı.Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Otel'de kullanılan ve fazla kalan doğal taşları yaklaşık 500 bin TL'ye aldığını söyleyen Demir, bu taşların işlenerek tekrar satacağını belirtti. Demir, "Afrika'dan otelde kullanılmak üzere gelmiş, ama fazla kalınca kullanılamayan 50 bin metrekare taşı aldım. Avrupa'ya ihraç edeceğim" şeklinde konuştu.