Gül siyasete kurban edilmesin

ISPARTA Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) ile ilgili tartışmalar kafaları karıştırdı. GÜLBİRLİK'in 2018 ve 2109 yıllarında Bulgaristan'dan 90 bin euro karşılığında gül yağı aldığı iddia edildi. GÜLBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir ise iddiaları gündeme getirenlerin, GÜLBİRLİK'in Rosence markasıyla ürettiği ürünleri taklit etmeleri nedeni ile hakkında davacı oldukları merdiven altı ticari işletmeler olduğunu söyledi. Alımın yapıldığı 2018 ve 2019 yıllarında üreticiye ödenen gül çiçeği bedelinin tarihin en yüksek değeri olduğunu hatırlatan Demir, "Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan ihtiyacı doğrultusunda alım satım yaparak ticaretimizi sürdürüyoruz" dedi.Diğer taraftan konunun siyaset malzemesi yapılması da eleştiri topladı. CHP İl Başkanı Yalım Halıcı ve İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan, konuyla ilgili açıklama yaparak GÜLBİRLİK'i eleştirdi. Isparta'dan ise 'GÜLBİRLİK siyasete kurban edilmesin' çağrısı yapıldı. Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında GÜLBİRLİK'i hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, "2018'de gülü 9 liradan alıyorlar, 2019'da 7-8 TL'den alıyorlar, 2020'de fiyatı 5 liraya düşüyor. GÜLBİRLİK neden taban fiyat açıklamıyor" demişti. GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik ise daha gül çiçeği fiyatının belli olmadığını belirterek iddiayı yalanlamıştı.