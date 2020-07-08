On parmağında on marifet! Elçin hanımın başarı dolu hayat ve iş hikayesi

Sene 2016… Aslen İstanbul' lu olan Elçin hanım ve kocaman ailesi 18 yıl önce eşinin işi nedeniyle Muğla'nın Bodrum İlçesine taşınır. Kocaman ailesi diyorum çünkü kendisi 4 çocuk annesi. Ne kadar sıkı bir iktisatçı olduğunu hikâyenin tamamını okuyunca anlayacaksınız. Eşi Elektrik Elektronik Mühendisi, kendisi de İktisatçı. Kendilerine Bodrum'da bir Mühendislik Şirketi kurarlar. Bodrum ve Muğla arasında sık sık mekik dokuyan Elçin Hanım, Muğla'nın sakinliğine, huzuruna ve çok çeşitliliğe sahip tarım kenti olmasına hayran kalır. Çocukların da okul zamanı gelip çatınca Muğla'ya taşınmaya karar verirler. 2016 yılında Muğla'ya taşınmalarının ardından tarım alanında üretim yapmak istediğine karar verir. Araştırmaları sonucunda Menteşe İlçesine bağlı Kafaca Mahallesinden bir yer bulur ve İstanbul'da ki evini satarak buradan yer alır. Hayvancılık yapmayı düşünürken alışveriş için gittiği bir markette denemek için aldığı İstiridye Mantarının tadına hayran kalır ve sonrasında araştırmalarını bu yönde derinleştirir. İşte! Tam da bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı Genç Çiftçi Desteğinden haberdar olur. Genç Çiftçi Desteğine başvuru yaparak İstiridye Mantarı Üreticisi olmak için ilk adımını atar.







"HAYAL EDEMEZDİM"



"Kent kökenli olduğumuz için tarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Domatesin nasıl yetiştiğini bile bilmem, öyle ki kaktüs bile yetiştirmedim, benim için bu bir cesaret işiydi" diyor Elçin hanım ve devam ediyor; "Mantar yetiştiriciliğini epey araştırdım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle bugünkü aşamaya geldik. Bu destek sayesinde bize sunulan şartname ile fizibilite çalışmamızı yapmamız ve önümüzü görmemiz daha rahat oldu. Elbette yalnız değildim. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün her biriminden arkadaşlar ne zaman ihtiyaç duysak hep destek oldular. Mesela İyi Tarım Sertifikası alarak bu işe devam etmemiz, işimizi daha çok geliştirmemizi sağladı. Bu noktaya kolay gelmedik, acemiliklerimiz de oldu zarar da ettik. Fakat şu an geldiğim noktadan çok memnunum. Bakanlıktan aldığımız destekle iklimlendirilmiş bir çadır yaptık, içerisinde klimalar, su tesisatı, aydınlatma gibi ekipmanların tamamının olduğu bir mantarhaneye sahip olduk.







1 YILDA DÖRT DÖNEM ÜRETİM

Mantarın üretim süreci ilk aşamasından son noktasına kadar 3 aylık bir süreç. Ekim aşaması ve kuluçka döneminden sonra 45 günlük bir evreye giriyor buna sarım dönemi diyoruz ve 3 aşamalı ürün alıyoruz. Oda sayısını arttırarak mantar üretimini daha farklı bir boyuta getirebilirsiniz. Kompostlarımızı pamuk teleflerinden kendimiz hazırlıyoruz. Böylece maliyeti düşürüyoruz.







"HALK PAZARINDA MANTAR PİŞİRDİM"



Bugün pazarlama ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Fakat ilk yıllarım biraz meşakkatli geçti. Yine Tarım Bakanlığı'nın ve Muğla İl Müdürlüğü'nün o dönem bana çok desteği oldu. Benim gibi destek alarak üretim yapan kişilerin pazardan tezgâh alabilmesi için Valilikle yapılan yazışmalar sonucunda yer sahibi oldum. İnsanlar ilk olarak çok soğuk tepkiler verdi, kültür mantarı olmasına rağmen güvenemediler. İnsanlara İstiridye Mantarını tanıtabilmek ve sevdirebilmek için 1,5 sene boyunca sürekli mantar pişirdim, tattırdım, hediye ettim. Şu an sanmıyorum ki Muğla'da İstiridye Mantarını tanımayan ve tatmayan olsun. Şu an sadece halk pazarlarında satmıyorum. Mantarın çabuk bozulma özelliğinden dolayı il dışından gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyordum. Buna da kendimce bir yöntem buldum. Tamamen doğal yöntemlerle kuruttuğum mantarlarımı paketleyerek yurt içi siparişlerimi de karşılayabiliyorum artık.







"DOĞRUDAN SATMA İMKANI BULDUM"



Doğru zamanlamayla, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni Projesi olan Dijital Tarım Pazarına hemen kayıt oldum. Böyleye ürünlerimi yerelde ve yurt içi pazarında, hiç aracı olmadan kendim pazarlayabiliyorum.







Bu işi tek başıma yapmam mümkün değildi. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bana sağladığı Genç Çiftçi Desteği için, gerekse tesisimin kurulumundan itibaren hala benden desteğini esirgemeyen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün tüm birimlerindeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.