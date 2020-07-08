Sahilde loca savaşı

Danıştay'da davayı kaybeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde işletmecilere uyguladığı siyasi baskıyı zulme dönüştürdü. Geçen hafta sabah erken saatlerde plajlara 'işgal' baskını yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, dün de sabah saatlerinde kanuna aykırı olduğunu ileri sürdükleri 'loca' operasyonu gerçekleştirdi.Sert tartışmaların yaşandığı polisin zaman zaman müdahale ettiği olaylar işletmecileri çileden çıkardı. İşletme sahipleri locaların kaldırılmaması için direnç gösterdi. Sahilde izole tatili sağlayan ahşap localar yerlerinden söküldü. Bazı işletme sahipleri ve çalışanlar localara oturarak kaldırılmasını engelledi. Belediye ekipleri ve esnaf arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı. Sökülen bazı locaları plaj çalışanları tekrar yerine taşıdı. Yaşananlar karşısında sahilde güneşlenmeye gelen vatandaşlar olayları şaşkınlıkla izledi. Olası bir arbededen etkilenmemesi için sahildeki vatandaşlar uzaklaştırıldı.Antalya'nın Lara plajları başta olmak üzere 5 yıldızlı oteller dahil tüm tesislerin kumsalındaki localara müdahale edilmezken Konyaaltı sahilinde uygulama yapılması tepki çekti. Pandemi nedeniyle para kazanamadıklarını söyleyen esnaf, sezon ortasında yapılanların kabul edilemez olduğunu söyledi. İşletme sahipleri, "Biz işgalci değiliz kira ödüyoruz. Locaları koyamazsınız diye bir madde yok. Mahkeme kararı yok" dedi. Plajdaki gezinen midyecilere yönelik hiçbiri işlem yapılmadığını belirten işletme sahipleri, "Midyecilere hiçbir önlem yok ama kirasını ödeyen işletmeciye zulüm var" diye tepki gösterdi.Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, "Belediye ile yaptığımız görüşmede locaların arka tarafta toplanması, işgale konu olacak bütün aletlerimizin kendi sınırlarımızın içerisine çekilmesi ve belediyenin de buna müdahale etmemesi üzerine anlaştık. Belediye başkanımız ile bir görüşmemiz var. Karşılıklı istişare ile Konyaaltı sahilini nasıl yaşanabilir ve insanlara hizmet edebilir hale gelmesini konuşacağız. Amacımız burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil" dedi.KONYAALTI'NDAKI tartışmalara vatandaşlarda katıldı. Şehir dışından Antalya'ya geldiğini belirten bir vatandaş belediye yetkililerine giyinme kabinleri ve duşlarla ilgili sıkıntıları söyledi. Kabinlerin temizlenmediğini ve pis koktuğundan şikayetçi oldu. Vatandaşın tepkisine üzerine açıklama yapan görevliler, pandemi nedeniyle duşlar sayısının azaltılmasına yönelik talimat olduğunu belirtti.