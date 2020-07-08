Saklıkent’te sosyal mesafe unutuldu

MUĞLA'NINSeydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kapattığı kapılarını yeniden açtı. Havaların ısınmasıyla, insanlar serinlemek için kanyona akın etti. Önceki yıllarda çoğunlukla yabancı misafirleri ağırlayan Saklıkent Kanyonu, bu yıl salgın nedeniyle yerli turistlere kaldı. Girişte misafirler sosyal mesafe kurallarına uyarak bilet alıyorlar. Kapıda görevli personel misafirlerin ateşini ölçüp dezenfektan işlemlerini yapıyor. Ancak kurallar girişin ardından unutuluyor. Küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşayan ziyaretçiler sosyal mesafeye aldırmayınca ortaya riskli görüntüler çıktı.