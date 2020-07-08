Üniversitenin yüz akı oldular

AKDENİZ Üniversitesi'nden 4 bilim insanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer aldı. ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan en etkili bilim insanları listesi, 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalındaki isimlerden oluştu.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Civalek, Fen Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Şimşek ve Prof. Dr. Erol Ayrancı bu yüz akı listede yer almayı başardı. Listede yer alan Ömer Civalek, Mühendislik Bilimleri alanında 2017 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülmüştü. Civalek ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı. Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan listeye Türkiye'den 196 isim girdi. Türkiye'den listeye 37 kişiyle kimya alanından girerken, klinik tıp alanı 30 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademisyenleri tebrik etti.