Yaşam bu kadar ucuz olmamalı

ANTALYA'NIN Kepez ve Kemer ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde işlenen üç ayrı cinayetle ilgili yargı aşamasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni bilgiler dava süreçlerini değiştirdi. Kemer ilçesinde 2013 yılı mart ayında Rus asıllı sevgilisi Elena Suruç'u (39) 12 bıçak darbesi ile öldüren Recep Almalı'ya (47) verilen 15 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Almalı, bu kez 'ömür boyu hapis' cezası aldı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 25 yıla düşürdü. Sevgilisinin kendisini aldattığını ve 'artık zengin biriyle çıkıyorum' diyerek küfrettiğini ileri süren Recep Almalı'nın olaydan 3 gün önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına kadınlar için 'Dövmeyin pişman olursunuz, öldürün gitsin. Kökten çözüm' diye yazdığının anlaşılması da cezanın artırılmasını etkiledi.Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 2 Nisan 2020'de Volkan Işık'ın (24), 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Osman T., amcasının cinayetini üstlendi, ancak öldürülen Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine tutuklanan Tuncay T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 2016 yılından bu yana haber alınamayan Ali Niyazi Kahyaoğlu'nun da öldürülüp, cesedi parçalanarak ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinde A.N.G. ile Kahyaoğlu'nu aralarındaki alacak meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. A.N.G. de Kırklareli'de gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Y.Ç.'nin ormanlık alanda gösterdiği yerde yapılan kazıda Kahyaoğlu'na ait kemik parçaları bulundu. Y.Ç. ve A.N.G. tutuklandı.