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Yaşama 12 gün tutunabildi

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Yaşama 12 gün tutunabildi
ISPARTA'DA dördüncü kattan zemine düşen ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen genç kadın, yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 25 Haziran'da Sav Kasabası'ndaki Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 6 katlı binanın 4. kat camından çift bloklu dairenin arasında kalan beton zemine düşen Sueda Sıdıka Furkan (25) ağır yaralandı.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının kalbinin durduğunu belirledi. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Furkan'ın kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Buradan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Furkan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sueda Sıdıka Furkan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
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Yaşama 12 gün tutunabildi
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