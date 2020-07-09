Antalya çok güvenli

Günübirlik yat ve tarih turizminin merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin yurt dışından ilk konukları, Ukraynalılar oldu. Ukraynalılar, vatandaşlarına, "Korkmayın, Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı. Demre'ye 5 otobüsle gelen yaklaşık 100 kişilik Ukraynalı grup, önce Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni (Noel Baba) ziyaret etti. Girişte ateşleri ölçülen Ukraynalı turistler, ardından kontrollü biçimde müzeye alındı. Müzeyi gezen turistler, sonrasında yatlarla Kekova turuna çıktı.Çayağzı Limanı'ndan çıktıkları turda önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezen Ukraynalı turistler, hep bir ağızdan 'Türkiye çok güzel' sloganı attı. Elena Rublerskaya, Türkiye'ye yedinci kez geldiğini belirterek, "Türkiye pandemiye karşı her türlü önlemi almış. Türkiye bu anlamda çok güvenli" dedi. Krupko Tanya, Konstiantin Yermak ile Elena Manova ise "Her türlü önlem alınmış. Burası çok güvenli" diye konuştu.YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelerin seyahat yasağına karşı Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlatan video hazırladı. 14 dilde 'Güvenli turizm programı ile Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı verilen 1 dakika 57 saniyelik video, sosyal medya hesaplarında yayınlandı. TURÇEF Genel Başkanı Müjgan Cingöz, salgının turizme olumsuz etkilerine karşı çevirmenler olarak Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin dilinde bir video hazırladıklarını söyledi. Cingöz, videoda Türkiye'nin misafirlerine güvenli turizm imkanı sağladığını vurguladıklarını aktardı.