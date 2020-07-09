Atlı polislerle fotoğraf yarışı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konyaaltı sahilinde görev yapan polis ekiplerine genel güvenlik ve asayiş konularında destek vererek devriye atan atlı polisler vatandaşların taleplerini de geri çevirmeyip fotoğraf çekimi ve çocukların atları sevmesine müsaade ediyor.Sabah 10.00-12.00 ve 14.00- 16.00 olmak üzere günde 4 saat çalışan atlı polislerin en büyük hayranları ise çocuklar oluyor. Sahildeki vatandaşlar devriye halindeki polislere yanaşıp atlarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Küçük çocukları olan aileler ise polislere ricada bulunarak çocuklara atları sevdiriyor.