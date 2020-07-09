Eğirdir Gölü’nde kerevit bereketi

ISPARTA'NIN Eğirdir Gölü'nde 1 Temmuz itibarıyla kerevit av yasağının sona ermesinin ardından kerevit bereketi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu av sezonunda Eğirdir Gölü'nde kerevit avında adeta bir patlama yaşandığını söyleyen su ürünleri avcıları, av sepetlerinin neredeyse hepsinin tamamen kerevitle dolu çıktığını, ancak uygulanan kota nedeniyle kerevit satışında sıkıntı çektiklerini ifade etti.Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, Eğirdir gölü çevresinde 11 adet aktif balıkçılık kooperatifinin bulunduğunu ve 463 ruhsatlı avcının olduğunu söyledi. Eğirdir Gölü'nde 5 noktada 530 ton kerevit kotası olduğunu anlatan Küçükköse, bu yıl kotanın kısa sürede dolacağını söyledi. Küçükköse kotanın artırılmasını, aksi durumun kaçak avcılığın artmasına neden olacağını sözlerine ekledi.Diğer taraftan Eğirdir Gölü'nde kerevit popülasyonunu korumak için de çalışmalar sürüyor. 2015 yılında Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) bünyesinde kurulan Kerevit Araştırma Merkezi'nde üretilen bin 130 adet kerevit yavrusu Eğirdir Gölü'ne bırakıldı. SAREM Müdürü Şakir Çınar, kerevitle ilgili yapılan denemelerde kullanmak üzere yavru ürettiklerini açıkladı.