İhracatta 1 milyar dolara doğru

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden, Antalya, Isparta ve Burdur illerinin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artarak, 171 milyon 94 bin dolar oldu. Üç ilin 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasındaki toplam ihracatı ise 905 milyon 198 bin dolar oldu. Toplam ihracat yüzde 3 azaldı.Sektörlere göre ihracatta haziran ayının şampiyonu yüzde 36 artış ve 72.5 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü oldu. 27 milyon 826 bin dolar ile ikinci sıradaki maden ve metaller sektöründe ise yüzde 4 düşüş yaşandı. 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasındaki altı aylık ihracat verilerine göre, geçen seneye göre yüzde 3 düşüşle 314 milyon 520 bin dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Yine maden ve metaller sektörü 166 milyon 899 bin dolar ile 6 aylık sürede ikinci sırada yer aldı.Ülkelere göre ihracata bakıldığında Almanya yüzde 11 düşüş ve 82 milyon 512 bin dolarla ilk sırada. Geçen yıl 113 milyon dolar olan ikinci sıradaki Çin'e ihracat 81 milyon 752 bin dolara geriledi. Rusya yüzde 5 düşüş, 76 milyon 617 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ürün bazında en çok ihracatı yapılan ürün ise domates oldu. Altı aylık dönemde yüzde 19 artışla, 87 milyon dolarlık domates ihraç edildi.