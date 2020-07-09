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Ölüdeniz’e mavi yakışır

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Ölüdeniz’e mavi yakışır
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Ölüdeniz'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muçev Turizm ve Ölüdeniz Taksi Bot Kooperatifi iş birliği ile çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı. 'Ölüdeniz'e Mavi Yakışır' sloganıyla 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Ölüdeniz'in 9 ayrı noktasında yapılan çalışmalarda 7 dalgıç ve gönüllüler katıldı.

OTO TEYBİ BİLE VAR
Farkındalık etkinliği, çevredeki turistler tarafından ilgiyle izlendi. Deniz dip temizliğinde toplanıp çöp poşetleri ve filelerine konulan atıklar, teknelerle Kumburnu Tabiat Parkı Plajı'na çıkarıldı. Denizden çıkan atıklar arasında bildik görüntülerin yanı sıra oto teybi ve çaydanlık ile İngiliz anahtarı dikkat çekti.

KATILIM AZ OLDU
Ölüdeniz Taksi Bot Kooperatif Başkanı Şaban Tokgöz, "Deniz dibi ve yüzeyindeki çöpleri temizledik. Tabi bunların daha çok fazlası var. Biz insanlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Lütfen denizlerimizi temiz bırakalım" dedi. Tokgöz, katılımın az olmkasına tepki gösterdi. Ölüdeniz Dalış Okulu Dalgıç Eğitmeni İbrahim Aydemir ise "Her türlü atık var. Diğer dalış okullarıyla beraber haftada birkaç kez dalış yapılırsa deniz temizlnebilir" diye konuştu.

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Ölüdeniz’e mavi yakışır
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