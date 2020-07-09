Yaptığı kaza sonrası yaşama tutunamadı

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Mustafa Şavklıyıldız, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza önceki gün Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde meydana geldi.Mustafa Şavklıyıldız'ın kullandığı 32 FF 405 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Şavklıyıldız, ambulansla Isparta'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Şavklıyıldız burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.