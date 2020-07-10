Antalya turizme inanıyor

KORONOVİRÜS salgınında en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte toparlanma umudu arttı. Bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer taraftan Antalya'da sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler de yurtdışında güvenli turizm tanıtımına ağırlık verdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Finans Derneği'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantısına katılarak dünya genelinde tanıtım atağı çağrısı yaptı.Antalya'da yıllık olarak dış turizmde iyimserde yüzde 64, kötümserde yüzde 79 azalma, ekonominin de yüzde 16.5-23.6 arasında daralma beklediklerini açıklayan Çetin, en çok etkilenen sektörlerin havayolu, turizm ve yeme-içme olacağını söyledi. Bu daralmadan sadece Antalya'nın değil tüm ülkenin etkileneceğini savunan Çetin, "Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla Antalya turizm sektördeki daralma Türkiye ekonomisini doğrudan ilgilendirmektedir" dedi. Türkiye'nin dünya çapında bir tanıtım kampanyası başlatması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Türkiye coğrafyasıyla, kültürel değerleriyle, tarihi ve gastronomisi ile dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri. Sahip olduğumuz değerleri bu dönemde küresel çapta kampanyalarla daha iyi tanıtmalıyız" ifadesini kullandı.Diğer taraftan 1 Temmuz'da başlayan yurtdışı uçuşlar ile yaralar da sarılmaya başlandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'yı bir haftada 27 bin 83 yabancı turist ziyaret ettiğini açıkladı. Atmaca, "Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler. Sadece 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi. Antalya için bu dönemde büyük başarı" diye konuştu.