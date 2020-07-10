Çocuklar için el izi bıraktılar

ARJANTİN'DE başlayıp 65 ülkeye yayılan 'Çocukların yetersiz beslenmediği bir dünya için' başlatılan 'Uluslararası el izi mozaiği' projesine Antalya'dan da destek geldi. Konyaaltı'ndaki Sahil Yaşam Parkı içinde mozaik sanatçıları ve vatandaşların katılımıyla başlayan el içi çalışmalarına 95 gönüllü el izini bıraktı. Projenin Antalya sorumlusu Füsun Yetkili koordinatörlüğünde devam eden çalışmalarda insanların el izleri mozaik kaplamalara yansıtılıyor. El izlerinin yapıştırılmasının ardından çocuk heykellerinin de getirileceği park, ziyaretçiye açılacak.