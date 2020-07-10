Enişte böbreği ile ikinci hayat

ANTALYA'DA, 23 yıldır polikistik böbrek hastalığı ile mücadele eden Saadet Katı (50), eniştesi Mustafa Hakkı Tatar'dan (53) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Konyaaltı ilçesinde yaşayan Saadet Katı, 27 yaşındayken yakalandığı polikistik böbrek hastalığı ve beraberindeki yüksek tansiyon ile 23 yıl mücadele etti. Son kontrollerinde doktorları her iki böbreğinin de iflas ettiğini, nakil olması gerektiğini bildirdi.Yapılan testlerde tüm ailenin verici olamayacağı kesinleşince eniştesi Mustafa Hakkı Tatar verici olmak istediğini söyleyip Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Etik Kurul'un onay vermesiyle Tatar'ın böbreği, 2 saat süren operasyon sonunda, Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından Saadet Katı'ya nakledildi. Eniştesinin teklifiyle çok mutlu olduğunu belirten Katı, "Eniştem, 'çok üzülüyorum' dedi ve böbreğini bağışladı. Şimdi yeniden hayata dönmenin sevincini yaşıyorum" dedi.