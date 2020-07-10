Salgın sonrası fuar umudu

FUARCILIKTA emin adımlarla ilerleyen Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 9 fuar iptal oldu. Şehirde ulusal ve uluslararası büyük fuarlara ev sahipliği yapan Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi (ANFAŞ) ile gelecekten umutlu. Fuar alanları henüz salgın önlemleri kapsamında kapılarını açmazken, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarlar açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.Almanya Berlin'de fuarların bin kişilik gruplar halinde açılmasına izin verildiğini vurgulayan Ali Bıdı, "Aynı izin bizde de olsa biz her şekliyle hazırız. Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek. Mesela biz onlara saat vereceğiz, '2 saat içinde çıkmak zorundasınız' diyeceğiz. Bunları ayarlamamız için fuarlarımızın açılması gerekiyor" dedi. Bıdı, fuarların sağlık kurallarına uygun şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.