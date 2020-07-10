Şimşek 4 çakarlı

igin istikrarlı ekibi Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sergilediği başarılı performansıyla göz dolduruyor. Son haftalarda ligde zirve mücadelesindeki takımlara puan kaybı yaşatan turuncu yeşilliler, iç saha galibiyetine Galatasaray'ı 4-1 yenerek yenisini ekledi.Ligde puanını 51'e çıkaran ve sezon bitimine 3 maç kala 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetlik performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor, puanının 31'ini iç sahada kazandı. Şimlşekler, sarı kırmızılı takıma karşı kendi sahasında ulaştığı galibiyetle 22 Haziran'da Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak başladığı yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor, 30. haftada MKE Ankaragücü'nü dış sahada 4-1 mağlup etti. Alanyaspor, 31. hafta mücadelesinde dün konuk ettiği Galatasaray karşısında aynı skorla hanesine üç puan yazdırarak, iç sahadaki galibiyet sayısını 9'a çıkardı.Ligde son mağlubiyetini 27. haftada dış sahada, 31 hafta sonunda lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'e (2-0) karşı yaşayan Aytemiz Alanyaspor, bugüne kadar maçlarının 16'sını iç sahada oynadı. Aytemiz Alanyaspor, 32. hafta mücadelesinde 12 Temmuz Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Bir sonraki hafta 18 Temmuz Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek olan turuncu yeşilliler, 34 haftalık sezonu dış sahada İttifak Holding Konyaspor maçıyla kapatacak.SÜPER Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, iyi oynamadıkları bir maçta kazandıklarını söyledi. Bulut, zor maçta alınan galibiyetin güzel olduğunu belirten Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu" dedi. Erol Bulut, yabancı oyuncu sınırlandırmasıyla ilgili soruya ise, "Yabancı futbolcu sayısının serbest olması gerektiğini düşünüyorum" cevabını verdi.