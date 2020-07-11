Antalya temiz çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı yaptığı 'Koronavirüs denetimi' Antalya'da da gerçekleştirildi. Tedbirler ve kuralların uygulanıp uygulanmadığının tespiti için yapılan çalışmalar kapsamda otobüs firmasından, pazar alanlarına, taksiden, iş yerlerine kadar toplamda 3 bin 200 denetim gerçekleştirildi.

PAZARLAR DENETLENDİ

Antalya'da koronavirüsü önleyici denetimler kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezi olan bin 335 iş yerinden 488'i denetlendi. İşyerlerinin kurallara uygun olması sebebiyle işlem yapılmadı. 15 AVM ve 426 iş yeri denetlendi ve sorun çıkmadı. 2 bin 70 taksiden 535'i, 146 duraktan 86'sı denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen bir ticari taksiciye de 2 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. 72 pazar yerinden 23'ü denetlenirken, 6 sosyete pazarından üçü kontrol edildi. Pazar yerlerinde herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

19 BİN LİRA PARA CEZASI

Uygulamada 488 kuaför, 15 AVM, 535 taksi, 86 taksi durağı, 23 Pazar yeri, 6 sosyete pazarı, 419 toplu ulaşım aracı, 268 kahvehane, 57 hamam, 561 lokanta ve restoran, 63 spor merkezi, 137 sahil bantları ve piknik alanları, 244 konaklama tesisi, 33 çay bahçesi, 17 dernek lokali, 35 nikah ve düğün yeri, 97 internet kafe, 8 sinema ve tiyatro, 5 lunapark ve tematik park, 246 cami denetlendi. 1 taksiye, 2 toplu ulaşım aracına, 1 kahvehaneye ve içeride bulunan 5 kişiye, 1 lokanta ve restorana toplam 19 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.