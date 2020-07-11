Antalyalılar proje bekliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 4 ay sonra ilk kez toplandı. Son meclis toplantısını 2020 Mart ayında yapan Büyükşehir Belediyesi'nde, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle meclis toplantılarına ara verilmişti. Mecliste koronavirüs tedbirleri uygulandı. Meclis üyeleri maske takarken sosyal mesafe kuralına uymak için arada ki koltuklar boş bırakılarak yeni oturma düzeni oluşturuldu.

UFAK PROJELER



Mecliste 2019 yılı faaliyet raporu oylanırken, AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, belediyenin projelerini eleştirdi. Çetin," Antalyalıların mutluluğu için geliyoruz dediniz. Ben sen ben yok biz varız dediniz. Sloganlar güzel ama geldiğimiz noktada baktığımızda o kadar basit, küçük ve lüzumsuz projelerle Antalyalıların vaktini ve zamanını çaldık. Bunları söylemekten icap duyar hale geldik. Vatandaşımız belediyemizden büyük vizyon projeler bekliyor. 3 tane kasap dükkanı açıp, birkaç süt dağıtmakla yetindik. 15 ay geçti mazeret değil iş üretmemiz lazım. Ufak projeleri bırakıp büyük projelere yelken açma vakti bence geldi geçiyor" dedi. Belediyenin raylı sistem 3'üncü etap projesini yer altından geçirmek yerine katlı hale getirerek 9 milyon lira kar elde etmekle övündüğünü hatırlatan Çetin, "Daha fazlasını süt ve kasap dükkanı reklamına harcamak nasıl bir tasarruftur" dedi. SİLÜET TARTIŞMASI

Meltem'deki üst geçide bir eleştiri de AK Partili Meclis Üyesi Nafiz Tanır'dan geldi. Tanır, projenin kentin siluetini bozduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projelerine sahip çıktı. Böcek, "Halk et, halk süt gibi projeleri küçümsemek kimseye bir şey kazandırmaz. 5 yıllık planımızı yaptık. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.