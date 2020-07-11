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32 isyanda

32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, sezonun bitime 4 hafta kala liderlerin açıklanmasına tepki gösterdi. Başkan Yazgan, alınan kararla zirve yarışındaki takımların mağdur edildiğini, Bölgesel Amatör Ligin yok sayıldığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Isparta 32 isyanda
DOĞRU BULMADILAR

Yazgan, "TFF nezdinde yaptığımız girişimlerde bu kararın haksız ve doğru olmadığını belirttik. Bu bağlamda 2020-2021 sezonuna özel mücbir sebep kapsamında Bölgesel Amatör Ligi statüsünün değişikliğine ilişkin Isparta Spor Kulübü olarak diğer Bölgesel Amatör Lig takımlarının da görüşlerini alarak bir öneri çalışması yaptık. Bu çalışma ve önerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç vasıtası ile Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Bu teklifte ligin son haliyle tescil edilip yalnızca grup birincilerinin 3. Lige çıkarılmasının yanlış olduğunu belirttik. Bölgesel Amatör Ligde takımı olan tüm kulüpler olarak alınan yanlış kararın düzeltilmesi ile ilgili yardım bekliyoruz" dedi
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Isparta 32 isyanda
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