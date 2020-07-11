Önce ceza sonra beraat geldi

ANTALYA'DA 2003 yılında öldürülen İbrahim Yörük (26) Mesut Yürügel (27) cinayetinin zanlısını Ramazan Oruç, (52) cinayetten 16 yıl sonra yakalandı. İkinci duruşmada her bir cinayet için 18'er yıl olmak üzere toplam 36 yıl hapse mahkum oldu. Oruç, karara Bölge İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti.

SAVCI DA BERAAT İSTEDİ

Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ramazan Oruç'un cinayeti haksız saldırı karşısında korku ve telaş ile işlediğini belirterek tutukluluk halinin kaldırılmasını istedi. Oruç'un avukatı Aziz Çetin de, savunmasında öldürülen iki kişinin de suç işlemek için gasp etkili eylem ve cinsel saldırı için orada olduklarını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme Ramazan Oruç'un olay anındaki ruhsal durumuna göre başka türlü mukavemet imkanı bulunmadığını, korku ve telaş ile meşru müdafaada sınırı aşarak cinayetleri işlediği yönünde kanaat getirerek beraat kararı verdi.

MAGANDALIK YAKALATTI

Ramazan Oruç, 2019 yılında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde bir düğünde rastgele havaya ateş ettiği ihbarını üzerine yakalanmıştı. El koyulan silahın çifte cinayet silahı olduğunu tespit edilmişti.