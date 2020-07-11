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Yolda yürürken kabusu yaşadı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Yolda yürürken kabusu yaşadı

ANTALYA'DA yolda yürürken motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan adam darp edilip cep telefonu çalındı. Olay, Muratpaşa ilçesi Topcular Mahallesinde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi'nde ikinci bir cep telefonunu poşete koyup cadde üzerinde yaya ilerleyen Sedat M., iddiaya göre motosiklet üzerindeki iki kişinin saldırısına uğradı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Sırtından yumruklanan Sedat M'nin elindeki poşeti alıp kaçan saldırganlar, izlerini kaybettirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde uzanmış halde bulunan ve polise çelişkili ifadeler veren Sedat M., kaldırlıdığı hastanede, gasp ve darp edilmediğini, sırtındaki izlerin ise kedi tırmalamasından dolayı olduğunu belirterek şikayetinden vazgeçtiği ve hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

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Yolda yürürken kabusu yaşadı
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