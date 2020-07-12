3 bin bağımlı iyileşti

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesine bağlı Döşemealtı'ndaki Aşır Aksu Hastanesi Yerleşkesindeki 30 Yataklı Bağımlılık Arındırma Merkezi'nde (AMATEM), madde bağımlıları sağlığına kavuşuyor. 7/24 hasta kabul eden merkezde ayakta ve yataklı tedavi hizmeti veriliyor. AİLELER DE KATILIYOR

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 31 personel ile hizmet veriler merkezde, 2020 yılının ilk 7 aylık bölümde 3 bin 13 hastaya tedavi hizmeti verildiğini söyledi. Bu hastalardan 340'nın kadın olduğunu belirten Hülür, "2 bin 673 erkek hasta ayakta tedavi edildi. 269 seans bireysel psikoterapi uygulandı ve aileleriyle 670 seans görüşme yapıldı. 226'sı erkek 269 hasta ise yatırılarak tedavi edildi" dedi

ÜNAL Hülür, 2016 yılında hizmete giren AMATEM'in 2 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Tedavi sürecinde bağımlılara sosyal aktivitelerde yaptırıldığını kaydeden Sağlık Müdürü, "Bğımlılar tıbbi ve psikolojik tedavinin yanında sosyal terapi ile bağımlılıktan kurtuluyorlar. Bağımlılar resim çalışmalarını yanında el emeği göz nuru el işi üretiyor. Spor yaparak yeniden hayata başlıyorlar" diye konuştu. AMATEM'de tedavi gören T.D., "26 yaşındayım. 11 yıldır bağımlıyım.



TEDAVİ VE SANAT

Buradaki tedavi ile bu pislikten kurtulmaya kararlıyım. Buradaki tıbbi tedavilerinin yanında gördüğümüz sanat öğretileri ve spor bize yeni bir yaşam sunuyor" ifadelerini kullandı.