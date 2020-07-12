Kamyonet faciası

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde, iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.b Can pazarı yaşanan kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, Akseki'nin 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde meydana geldi. Kaan Demireller yönetimindeki 42 GY 482 plakalı araç, Aksaki-Manavgat kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Mustafa Kocabaş idaresindeki 42 FGV 29 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, kamyonet sürücüsü Kocabaş ile diğer araçta bulunan Murat Engel olay yerinde hayatını kaybetti. Kaan Demireller ile her iki araçtaki Muhammed Talha Kocabaş, Serkan Çakmak ve Taha Mert Uysal, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Demireller'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

UCUZ KURTULDULAR

Antalya'nın Serik ilçesinde ise Saadet Atlı (76) idaresindeki 26 DB 164 plakalı otomobil, genişletme çalışması yapılan Karadayı-Boğazkent yolunda devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü ve eşi Beşir Atlı (82), çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çiftten Saadet Atlı, Serik Devlet Hastanesindeki kontrolün ardından taburcu edildi.