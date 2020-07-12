Pandemi dönemi onlara yaradı

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen turizmde yaşanan durgunluk nedeniyle boş kalan sahillere çıkan Caretta Caretta'lar yeniden yumurtlamaya başladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde Caretta Caretta'ların önemli yumurtlama alanlarından olan Çıralı sahili gibi yumurtlama alanı olan Çamyuva sahilindeki oteller pandemi sebebiyle açılmayınca, daha önce şezlonglar ve yürüyüş bantları yüzünden sahile çıkamayan Caretta Caretta'lar geri döndü.

KORUMA ALTINDALAR

Çamyuva sahilindeki işletmecilerden Cemal Doğan birkaç gün önce denize çıkan Caretta Caretta'yı görünce Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, Jandarma ve Milli Parklar'a haber verdi. Koruma altına alınan ilk yuvanın ardından tespit edilen 8 yuva, Jandarma'dan alınan 'Olay yeri inceleme' şeritleriyle koruma altına alındı.