Türkülerin neferi

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, 2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nda müzik öğretmeni olarak görev yapıyor. Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi'ndeki görevi sırasında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Dayıoğlu, Anadolu'da 30 ili ve 3 bine yakın köy ve mahalleyi gezerek, kaybolmakta olan sanatçıları ve halk türkülerini kayıt altına aldı. Emre Dayıoğlu, özellikle Teke yöresinde dinlediği aşk, ölüm ve değişik konular üzerine öyküleri söze döktü.Dayıoğlu, giydiği özel giysilerle halk türkülerini yeni kuşaklara tanıtmak için okullarda konserler veriyor. Verdiği kurslarla Teke yöresi çalgısı olan üç telli curayı tanıtmaya çalışıyor. Dayıoğlu'nun çalışmaları, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkatini çekti. Bakan Selçuk, Emre Dayıoğlu'nu makamına davet etti. Dayıoğlu, makamda üç telli curayı çalıp, türkü söyledi. Dayıoğlu, halk türkülerini yeni kuşaklara tanıtıp projeler üretmesi için görevlendirildi. TRT EBA TV'de 'Bu Çalgıyı Tanıyor musun' adlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 10 dizilik bir program hazırlayan Dayıoğlu, üç telli cura, bağlama, delbek, sipsi, ığlık, def, çığırtma, çoban düdüğü, kaval ve kabak kemaneyi tanıtıyor. Dayıoğlu, ilçe ilçe dolaşarak, müzik aletlerini yöresel olarak çalıp, söyleyenlerle birlikte program hazırlıyor.Genç müzisyen müziğin, kültürün, ezgilerin Anadolu'nun köylerinde öğrenilebileceğini, ilk öğretmenliğe başladığı yer olan Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi'nde fark ettiğini söyledi. Dayıoğlu, "Anadolu'yu kısıtlı olanaklarımla dolaşmaya başladım. Kaybolmakta olan sanatçıları, halk türkülerini, toplumun çoğunluğunun tanımadığı halk müziği çalgılarını keşfettim. Türküleri, çocuklara sevdirmek, tanıtmak için bazen palyaço oldum, bazen köylü" diye konuştu.Emre Dayıoğlu, yoğun çalışmaları arasında sözleri ve bestesi kendisine ait olan ve Kaş'ta yaşanmış bir aşk öyküsünü anlatan 'Kara Gözlü Düriye' ve Fethiye türküsü olan 'Omar Dayı'nın Gatırı'na, İstanbul'da tanıştığı Fransız sanatçılar kemancı Gabriel Meidinger ve çello sanatçısı Toby Kuhn ile birlikte klip çekti. Dayıoğlu, "İki türküye, üç telli cura sesine keman ve çello sesini katarak, evrensellik kazandırdık. Çok büyük ilgi gördü. İki sanatçı ile birlikte müziğin ortak paydasında kültürler ve insanlar arası etkileşimi, çalgıların ve müziğin kardeşliğini sağlamaya çalıştık. Bu yolla da türkülerimizi dünyaya duyurmak istedim. Arkadaşlarımla yerelden evrensele türkü yolculuğu yaptık" şeklinde konuştu.