Yayaya çarpıp kaçtı

ANTALYA ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında 2 yaya yaşamını yitirdi. Antalya'daki kaza Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar'a (42), Murat K. yönetimindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayar önce otomobilin camına çarptı daha sonra araç ile refüj arasında yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kayar, kan içinde yerde kalırken, sürücüsü Murat K. otomobiliyle kaza yerinden kaçtı. Kayar, olay yerinde yaşamını kaybetti. Çarpan otomobilin düşen plakası kaza yerinde kalırken, Murat K. 1 kilometre ileride K polise teslim oldu. Olay yerine gelen arkadaşları, Murat K.'nın panik yaptığı için kaçtığını söyledi. Murat K. ilk ifadesinde hızlı gitmediğini, yayanın bir anda yolu atladığını söyledi.Diğer ölümlü kaza ise Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşandı. Serhat Ö'nün kullandığı 06 EDS 15 plakalı otomobil, Karamanlı- Çavdır kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda, Midrap Karaçöl idaresindeki 07 BST 73 plakalı otomobile, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Demirel'e (70) çarptı. Demirel, Tefenni Devler Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.