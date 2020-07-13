Yerli akrep zorlanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı oyuncu sınırlaması kuralı, yeni sezonda taşları yerinden oynatacak. Yabancı oyuncu sayısının ilk 11'de 8 ve kadroda 14'ten kademeli olarak düşürülecek olmasının en çok etkileyeceği takımların başında Aytemiz Alanyaspor gelirken, Fraport TAV Antalyaspor ise bu süreci en az zararla atlatmaya aday takım görünümünde.Göztepe, Fenerbahçe,Sivasspor,Ankaragücüve Yeni Malatyaspor'unardından6'ncı sırada yeralan Antalyaspor,ilk 11'deki yerlioyuncu sayısıyla iseilk 5'e adını yazdırdı., sonradan oyunagirenlerle birlikte ise 12'ncihafta oynanan Gaziantepspormaçında yerli oyuncusayısı 8'e kadar çıktı.En düşük rakamise 18'inci hafta oynananGöztepe maçında3 olarak dikkatçekti.Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ardından en az yerli oyuncuyu sahaya süren takım konumunda. 5'inci hafta oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği maçı ile 19'uncu hafta oynanan ve Alanyaspor'un 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında turuncu yeşilli takım ilk 11'de sadece 1'er yerli oyuncu yer aldı.SÜPER Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı futbolcuları transfer döneminin gözdesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kademeli yabancı sınırlaması sonrası ise özellikle Türk oyuncular değere bindi.Almanya'nın 3. lig takımı Osnabrück'ten transfer edilen ve A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Nazım Sangare ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyor.