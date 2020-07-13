Yerli akrep zorlanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı oyuncu sınırlaması kuralı, yeni sezonda taşları yerinden oynatacak. Yabancı oyuncu sayısının ilk 11'de 8 ve kadroda 14'ten kademeli olarak düşürülecek olmasının en çok etkileyeceği takımların başında Aytemiz Alanyaspor gelirken, Fraport TAV Antalyaspor ise bu süreci en az zararla atlatmaya aday takım görünümünde.
11'İN 6'SI YERLİ
Antalyaspor, bu yıl en fazla yerli oyuncu oynatan takımlar arasına girdi.
Göztepe, Fenerbahçe,
Sivasspor,
Ankaragücü
ve Yeni Malatyaspor'un
ardından
6'ncı sırada yer
alan Antalyaspor,
ilk 11'deki yerli
oyuncu sayısıyla ise
ilk 5'e adını yazdırdı. Antalyaspor, bu sezon ortalama 6 yerli oyuncuya ilk 11'de şans verirken
, sonradan oyuna
girenlerle birlikte ise 12'nci
hafta oynanan Gaziantepspor
maçında yerli oyuncu
sayısı 8'e kadar çıktı.
En düşük rakam
ise 18'inci hafta oynanan
Göztepe maçında
3 olarak dikkat
çekti.
İKİ MAÇTA 10 YABANCI
Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ardından en az yerli oyuncuyu sahaya süren takım konumunda. 5'inci hafta oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği maçı ile 19'uncu hafta oynanan ve Alanyaspor'un 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında turuncu yeşilli takım ilk 11'de sadece 1'er yerli oyuncu yer aldı. Gençlerbirliği maçında Ceyhun Gülselam, Kasımpaşa maçında ise Salih Uçan bu maçlarda takımın tek Türk oyuncusu oldu.
TRANSFERİN GÖZDELERİ
SÜPER Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı futbolcuları transfer döneminin gözdesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kademeli yabancı sınırlaması sonrası ise özellikle Türk oyuncular değere bindi. Transferin en gözde isimlerinin başında Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare geliyor.
Almanya'nın 3. lig takımı Osnabrück'ten transfer edilen ve A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Nazım Sangare ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu biliniyor. Geçen yıl Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Doğukan Sinik de bu sezon yine transfer borsasında ismi sıklıkla geçmesi beklenen isimler arasında. Alanyaspor'da ise adeta yeniden doğan Salih Uçan'ın transfer döneminin gözdeleri arasında olması bekleniyor.