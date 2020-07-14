Bıçakladım mı bilmiyorum

ANTALYA'DA, kendisini, mağazasından 80 bin lira değerindeki yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçlayan Volkan Işık'ı (24), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ayakkabıcı Tuncay Turan'ın (38) yargılanmasına başlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Turan, Volkan Işık'ın çalınan ayakkabılarının dükkanlarında olduğunu iddia ettiğini kendilerine saldırdığını öne sürdü. Önce yeğeni Osman'ı 4-5 kişinin dövdüğünü anlatan Turan, "Dükkana gidip Osman'ın amcası olduğumu söylediğim an bana da saldırdılar. Biri belinden silahı çıkararak, namluya mermi sürdü. Yumruk ve tekmelerden kendimi korumak istedim. Maktulü bıçaklayıp bıçaklamadığımı tam bilmiyorum. O an yumruk ve tekmelerden kurtulmaya çalıştım" dedi.Ölen Volkan Işık'ın babası Cahit Işık ise çalınan ayakkabılarını, sanığın iş yerinde gördüklerini öne sürerek, "Ben ve beş kişi, arabadan iner inmez, 15-20 kişi üzerimize çullandı" dedi. Hem Cahit Işık hem de oğlu Mücahit Işık, cinayeti Turcay Turan'ın işlediğini, kendilerine de bıçak çektiğini söyledi.