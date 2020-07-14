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Yelkencilere destek geldi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Yelkencilere destek geldi
KORONAVIRÜS nedeniyle antrenmanlarına yaklaşık 3 ay ara veren ve geçtiğimiz hafta yeniden faaliyetlerine başlayan Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcuları Eğirdir Gölü'nü rengarenk tekneleriyle süslemeye devam ediyor Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü yönetici ve sporcularını yerinde ziyaret etti. Gevrek, eksik malzemelerin en kısa sürede temin edileceğini ve yelkencilere gönderileceğini söyledi.

MORAL VERDİ
İl Mürdürü Gevrek antrenmandan dönen sporcularla buluşarak kendileriyle sohbet etti. Gevrek, "Her yıl yarışmalarda Isparta'yı ve Eğirdir'i başarıyla temsil ediyorlar. Yaz tatillerini evde bilgisayar, telefon, tablet başında değil, böylesine güzel bir su sporunda vakit geçirmeleri bizleri daha da mutlu ediyor" dedi. Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan ise, koronavirüs nedeniyle bu yıl sadece lisanslı sporcuları çalıştırdıklarını ifade etti.
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Yelkencilere destek geldi
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