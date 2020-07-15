Bizim dahiler yine şampiyon

TÜBİTAK'IN düzenlediği 51'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri büyük başarı sağladı. Yazılım alanında ürettikleri 'Derin öğrenmen ile beyin tümörü segmentasyonuna yeni bir yaklaşım' projesini hayata geçiren öğrenciler Hüseyin Kaan Küçükturan, Eren Ekrem Kallıkçı ve Danışman Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hatice Küpeli'nin yaptığı proje Türkiye ikincisi seçildi. Tıp alanına yeni bir soluk getiren proje büyük ilgi gördü.Antalya BİLSEM'li öğrenciler yeni bir başarıya daha imza attı. Yazılım alanında tıpa katkı koymak için hayata geçirilen proje yüzde 90 oranında başarı sağladı. Yazılan kodlarla oluşturulan yazılım sayesinde yapay zeka ile beyin tümörü hastalarda erken teşhis edilebiliyor. Genç dahilerin bu projesi TÜBİTAK tarafından da ödüllendirilirken kısa zamanda hastanelerde kullanılmaya başlanacak.Projenin danışmanı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hatice Küpeli, "Dünyadaki pandemi gösterdi ki sağlık alanında çok fazla eksik var. Biz teknolojiyi sağlık alanında kullanarak ne kadar başarılı olunabileceğini gördük. Yurt dışındaki üniversitelerin bile yapay zeka ile beyin kanseri teşhisinde yüzde 80 ve altında bir doğru teşhis oranına sahip olduğu bir alanda öğrencilerimiz geliştirdikleri yazılım ile yüzde 90 ve üstü bir başarı yakalayarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarılarının TÜBİ- TAK tarafından görülmesi bizi çok mutlu etti. Bu alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz ise öğrencilerin yazılım alanında tarih yazdığını belirtti.