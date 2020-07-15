Şimşek’ten bir yıldız daha gitti

Aytemiz Alanyaspor'dan bir yıldız oyunda daha ayrıldı. Yacine Bammou'nun pandemi sonrası takımdan ayrılmasına bir yenisi daha eklendi. Dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanan Djalma Campos'un ile yollar ayrıldı.Alanyaspor yönetiminin takım içerisinde yüksek ücret alan oyuncular arasında bulunan Djalma Campos ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. Alanyaspor'da 2 yıl forma giyen Djalma Campos, turuncu yeşilli takımla 59 maça çıktı ve 14 gol kaydetti. Geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte özel bir uçakla Portekiz'e giden Campos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Alanya'ya veda etti. Campos paylaşımında, "Şimdilik bir bölümü bitiriyorum. Alanyaspor'da oynadığım 2 yıl boyunca tüm taraftarlarımıza, arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bol şans Alanyaspor" ifadelerine yer verdi.