Akrep’te eksiklerin sayısı can sıkıyor

FTA Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin saati 18.30'dan saat 21.00'e alındı. Başkent ekibi için önemli olan maç için kırmızı beyazlılar, hazırlıkları dün başladı.Sakat oyuncuların fazlalığından dolayı kadroda yaptığı değişikliklerle başarılı sonuçlar elde eden Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor. Kulüp tarihinde 7 dış saha maçında yenilmezlik serisiyle ilki yaşayan Akrepler, Ankara deplasmanından puanla dönerek rekoru 8'e çıkarmanın peşinde.Antalyaspor'da kart cezalısı kaptan Hakan Özmert, sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, N'dinga ise MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları düzelen Fredy ve Sinan'ın ise oynayıp oynamayacakları kulüp doktorlarının gerçekleştireceği kontrollerin ardından belirlenecek.