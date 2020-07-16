Film sahnesi değil

Yüzüklerin Efendisi kitap ve film serisi ile dünyanın tanıdığı Hobbit isimli karakterlerin yaşadığı, tepeciklerin içine gömülerek inşa edilen küçük, yeşillikler ve ağaçlar içinde kaybolmuş evler, Antalya'da gerçeğe döndü. Eko-turizmin merkezlerinden Olimpos'ta turizmci İbrahim ve Alpaslan Ünsal kardeşler tarafından hayata geçirilen Hobbit Evleri, film sahnelerini aratmıyor.Sedir ağacından yapılan 12 Hobbit evi, 21 metrekare iç alan ve her birinin önünde özel bahçe teraslı şekilde yapıldığını da belirten Ünsal, "Şimdilik 3.5 milyon TL'lik yatırımla yaptık. Gelecek üç yılda artacak" dedi. İbrahim Ünsal, pandemi nedeniyle çok talep aldıklarını, doğanın içinde bol oksijenli Olimpos'un yapısına çok uygun olan bu evlere talebin inanılmaz olduğunu söyledi.Her Hobbit evinin önünün ormana baktığını da belirten İbrahim Ünsal , "Diğer evleri görmeyecek şekilde tasarlandığı için mükemmel izolasyon sağlanabiliyor. İşletmenin mutfağında kendi bahçelerimizde ürettiğimiz organik sebze ve meyvelerden oluşuyor. Ne yetiştirebiliyorsak tamamen kendi topraklarımızda 10 dönümlük bir arazide ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Şu anda tavuklarımız var. Yumurtalarını toplayıp misafirlerimize sunuyoruz. Kendi bahçemizden topladığımız domatesleri, biberleri misafirlerimiz çok lezzetli buluyor" dedi. Ekolojik turizmin gelecek turizminde çok önemli bir yer tutacağını da söyleyen İbrahim Ünsal, "Bu bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Aslında birçok otelci ve acenteci arkadaşımız ile konuşuyoruz. Herkesin bir hayali var. İşte köyüme gideyim, toprağım olsun, işte ağaçtan bir evim olun gibi. Bunları herkesten duyabilirisiniz. Biz birçok kişinin hayali olan işi bu şekilde gerçekleştiriliş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.