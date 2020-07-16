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Kurban pazarına özel pazarlık kiti

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Kurban pazarına özel pazarlık kiti
ANTALYA'DA Kepez Belediyesi, temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'pazarlık kitleri' hazırladı. Kitler kurban pazarındaki üreticilere dağıtıldı. Kepez Belediyesi'nce yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gerekli önlemler alındı. Çamlıca Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarında pandemi nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı.

TEK KULLANIMLIK OLARAK YAPILDI
Bu yıl kurbanlık alış-satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılırken, kurban pazarlarının vazgeçilmez geleneği pazarlık tokalaşması yapılamayacak. Ancak, Kepez Belediyesi yıllardır süre gelen tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini 'pazarlık kiti' ile sürdürecek. Kepez Belediyesi, kurbanlık alıcı ve satıcılarının geleneksel tokalaşma işlemlerini yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'pazarlık kitleri' hazırladı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitler kurbanlık satışı yapanlara dağıtıldı.
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Kurban pazarına özel pazarlık kiti
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