Uyuşturucu dramı

Antalya'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Haziran ayında uyuşturucu satan şahıslara yönelik toplamda 272 operasyon gerçekleştirildi, 300 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 38 şahıs tutuklandı. Aynı zamanda operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerine ulaşarak yardım isteyen gençlere psikolojik destek verilirken, uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen metruk binaların yıkımı da sürüyor. Tüm mücadeleye karşın uyuşturucu yaşamları zehirlemeyi de sürdürüyor.Son olarak Manavgat ilçesinde yaşanan bir olay, ailelerin nasıl darmadağın olduğunu gözler önüne serdi. Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert Turan'ın annesi Filiz Kuzgun ise oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle K.Ö. ile tartıştı. Filiz Kuzgun, "Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı. Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı" dedi. Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav da hakkında tehdit suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.Adı uyuşturucu ile anılan ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk bir evde kalan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun ise damda ölü bulundu. Cezaevinden izinli çıkan madde bağımlısı Ahmet Karakoyun'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.