Alanya Kalesi için yeni çalışma

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, Alanya'ya gelerek ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Mustafa Harputlu ile görüşen Vali Yazıcı, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili'yi de ziyaret etti.En son Alanya Kalesi'ni gezen Yazıcı, "Alanya 800 yıllık, kadim bir şehir. Alaaddin Keykubat'ın kışlık başkenti kadim şehrin dünya harikası özellikleri var. Bütün dünya insanlarının bu şehre geldiği belli oluyor. Tüm doğa güzellikleri ile birlikte tarih ve kültür de var burada" dedi. Özellikle Alanya Kalesi'nin önemli bir çekim noktası olduğunun altını çizen Yazıcı, "Alanya Kalesi'nde valiliğimiz ve Alanya Belediyesi'nin iş birliği ile birçok yer restore edilmiş ama daha yapılacak çok iş var. İnşallah bu kale içerisindeki tüm alanların restorasyonu tamamlanıp bu şehri ziyaret eden misafirlerin hizmetine açılmış olacak" diye konuştu.