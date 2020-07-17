Coşku meydana sığmadı

Hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Antalya, Burdur, Isparta ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlar meydanları doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için meydanlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı. Koronavirüs tedbirleriyle gerçekleşen programda vatandaşların girişlerde ateşi ölçülürken, sosyal mesafe kuralına göre oturuldu. Antalya'daki program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaş katıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması ekranlardan izletildi. Vali Yazıcı, Antalyalıların demokrasiye, cumhuriyete ve ülkenin bağımsızlığına her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da sahip çıktığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Balıkesir Edremit'te yaşadıklarını anlatan Vali Yazıcı, "O gece bulunduğum Edremit Havalimanı'nda görevli polislere, buraya asker girmeyecek, girerse vurun emri verdim" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, "15 Temmuz'da milletin evlatlarının ellerinde bayrak ve dillerinde dualarla yürüdü. Bir milletin tarihini değiştiren şehitler, asla unutulmayacaktır" dedi.Isparta'da da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle binlerce kişinin katılımıyla başlayan demokrasi nöbetinde konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Gençlerimizden ricam, ne olur uyanık olalım ve her söylenene inanmayalım. Çünkü FETÖ denilen lanet, insanları yıllarca din ve ibadet üzerinden kandırarak bu yola soktu" ifadelerini kullandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Sancak Koşusu'nu tamamlayan 14 branştan 25 sporcu ise sancağı Vali Seymenoğlu'na teslim etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Kaymakam Muzaffer Şahiner, Beşkaza Meydanı'ndaki programda darbeye karşı adeta darbe yapan tüm kahramanları saygıyla selamladığını belirtti. Gecede Fethiye Belediye Orkestrası ve mehteran takımı gösteri sundu. Türk Bayrakları eşliğinde kahramanlık türküleri söylendi.BURDUR'DA da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş ve Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah ile 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan polis Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay, çocukları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra darbeciler tarafından şehit edilen Başçavuş Ömer Halisdemir'in ablası Elife Serin ve vatandaşlar katıldı. Vali Ali Arslantaş, 15 Temmuz şehitleri Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay'a Türk bayrağı takdim etti.