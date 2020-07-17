Şehitler ölmez

Antalya'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı. Kepez ilçesinde 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapandıktan sonra park haline dönüştürülen Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki müzelere bir yenisi eklendi. İçerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve daha birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ve şehit aileleri desteği ile kuruldu.Dokuma Park içerisinde yapımı mart ayında tamamlanan, ancak koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen Anadolu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapıldı. Açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Başsavcı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı.Vali Ersin Yazıcı, "Vatanı için canından, sevdiklerinden geçen insanlar, bu vatan için canını koşa koşa feda eden insanlar sizlere minnettarız. Sadece bugün değil, yüzlerce yıldır bu vatan uğruna sevdiklerimizden gözümüzü kırpmadan vazgeçebildik" dedi. Yazıcı bu müzenin de bunun göstergesi olduğunu anlattı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise müzeyi kente kazandırdıkları için kıvanç duyduklarını söyledi. Tütüncü, "Onların aziz hatıralarını yaşatmak için kendi alanımızda ve imkanlarımızla en iyisini yapmak için uğraşacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler müzeyi gezerken, 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesindeki çatışmada şehit olan Antalyalı Çetin Çakmak'ın eşyalar ise en çok ziyaret edilen alanlardan birisi oldu.