Antalya’da muz atılımı

ANTALYA'DA son yıllarda yerli muz üretimine verilen desteklerden faydalanan büyük şirketler, çiftçilerden bu arazileri en az 10 yıllığına kiralayarak muz üretimine girişti. Serik ilçesinde, Belek ve Kadriye bölgelerindeki çiftçilerin arazilerini kiraya vermesi sonucu bölgede çok sayıda devasa sera yükselmeye başladı.

BAŞKAN BİLE KİRAYA VERDİ

Serik Ziraat Odası eski Başkanı Rıza İleri de 10 dönümlük arsasını 10 yıllığına muz üretimi için bir başkasına kiraya verdi. Alanı kiralayan Osman Ünalan seranın kurulumuna 7 milyon lira harcadıklarını, seneye 1.5 milyon lira kazanmayı hedeflediklerini açıkladı.