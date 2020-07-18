Caretta nöbeti başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyanın en önemli sahillerinden ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan carettacarettaların yuvalama alanlarından Çıralı da, caretta carettalar resmi nöbetçilerle korunmaya başlandı.

4 PERSONEL GÖREVDE

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalanmasının ardından 4 belediye personeli görevlendirildi. Dicle Yılmaz, Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu, caretta carettaların korunması, popülasyonunu artırmak için her gece sabaha kadar sahilde nöbet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan itibaren yumurtaların sayısını tutup, yuva sayısının tespiti, yumurtadan çıkış döneminden yavruların denize ulaşmasına kadar tüm süreci titizlikle takip ediyor.

GECE GELMEYİN

Caretta carettaları korumak için çalışmaktan mutlu olduklarını aktaran Yılmaz,"Bu dünya harikası hayvanlara sahip çıkmalıyız. Herkesi caretta carettaları korumaya davet ediyoruz. Onların yaşam alanlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Geceleri sahile inmemeye özen gösterelim" diye konuştu.

YUMURTA VE YUVALAR TEK TEK SAYILIYOR

MESAIYE gece geç saatlerde başlayan belediye personeli, yerli ve yabancı turistlere de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi vererek, sahilde gece gezmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Caretta carettaların koruyuculuğunu üstelenen Dicle Yılmaz, "Yeni yuvaları tespit edip ölçümlerini yapıyoruz. Yavru çıkışları döneminde de çıkamayan yavrulara yardımcı olmak için yuvaları açıyoruz. Hangi yuvanın denizden ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçerek not alıyoruz" dedi.