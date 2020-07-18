Hassas korumada Batı Akdeniz farkı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde yaptığı tarama sonucu oluşturulan 'kesin korunacak hassas bölge' listesi uzuyor. Antalya, Burdur ve Isparta bölgesini kapsayan toplamda 56 sit alanının 21'i kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi. Böylece Türkiye'deki kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanı en çok olduğu bölgelerden biri Batı Akdeniz oldu.

ANTALYA LİSTE BAŞI

Listede Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nden Antalya'nın falez bandına, Alanya Kalesi'nden Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesi ormanına kadar birçok doğal değer yer alıyor. Özellikle Antalya, hassas bölge sayısında listenin başını çekti. Liste, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) ile oluşturuldu. Listeye Antalya'dan son olarak Kepez ilçeside bulunan Varsak Obruğu, Manavgat ilçesindeki Samanlık Deresi ve çevresi, Serik ilçesindeki Uçan 1 ve Uçan 2 Şelaleleri girdi.